Россия увезёт с Паралимпиады в Италии восемь золотых медалей

Россия сборная выиграла восьмое золото на Паралимпиаде в Италии. В заключительный день Игр наши лыжники завоевали сразу три медали высшего достоинства.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал победителем в слаломе. В гонке на 20 километров с раздельным стартом у мужчин первым финишировал Иван Голубков. У женщин - Анастасия Багиян.

Таким образом, на состязаниях в Италии российская лыжница стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. В копилке сборной россыпь наград: восемь золотых медалей, серебро и три бронзы. Наша сборная заняла третье место в медальном зачёте Паралимпиады. На первом месте – Китай, вторую позицию заняли США.

На торжественном открытии Паралимпиады 6 марта российские спортсмены впервые за 12 лет прошли с флагом страны. В соревнованиях принимают участие шесть россиян. Игры завершаются сегодня, 15 марта.