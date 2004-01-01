Консьержка раскрыла таинственные обстоятельства смерти жены Аморалова из "Отпетых мошенников": "Ушли вдвоем, а вернулся один"

Жена Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась 1 марта. Но об этом стало известно только 5 марта. Певец все еще убит горем и не желает ни с кем общаться.

Марии было 44 года. Несколько лет она страдала от почечной недостаточности. В конце февраля модели резко стало хуже, Аморалов лично привез ее в больницу. Медики сделали все для спасения Эдельвейс, но у нее отказали почки.

Как рассказала бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина, которая знала Марию много лет, недавно жена Аморалова перенесла операцию. Ей пересадили почку.

"Но операция вроде как оказалась неудачной, и почка не прижилась. Возможно, это и привело к ее смерти", — поделилась Сазыкина.

Сергей Аморалов после похорон закрылся в своей квартире. Он не желает никого видеть и не раскрывает детали ухода жены. Как рассказала консьержка Юлия, работающая в доме артиста, певец лично отвез Марию в больницу. При чем в день трагедии супруги вместе вышли из подъезда.

"Смотрю, они опять куда-то выходят. Машуля мне еще говорит: „Юля, ты заступила?“ Я говорю: „Да“. Поздоровались. Он вернулся потом один", — рассказала консьержка, отметив, что скорая в тот день не приезжала.

Некоторые обстоятельства показались консьержу таинственными. Например, диагноз жены и дату похорон Аморалов почему-то скрывал. Мария почти не появлялась на улице. Ходили слухи, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с почками. Консьержка видела, что Эдельвейс даже стояла уже с трудом. "Вот посылка ей пришла, она спустилась, присела вот на это кресло. Тяжело ей было", — вспомнила Юлия в эфире шоу "Ты не поверишь".

Напомним, с Амораловым Эдельвейс познакомилась в 2004 году в ночном клубе. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Свадьбу сыграли через четыре года, хотя оба уверяли, что уже после первого свидания поняли, что будут вместе всю жизнь. Детей у пары не было. Свою любовь Сергей и Мария дарили кошке по кличке Маргоша.