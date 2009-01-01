"Я всё помню. Леш, всё": вдова не может смириться со смертью Алексея Янина даже спустя два с половиной года

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Звезда сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Вдова артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом, но не пыталась раскрутить свои соцсети за счет болезни мужа. Певица не публиковала фото с Алексеем и не отвечала на вопросы о нем. Лишь когда Янина не стало, артистка призналась, что эти восемь лет были настоящим адом.

Но Дарья все еще любит Алексея и не может смириться с его уходом. На своей странице в соцсети она трогательно почти память актера в его день рождения. Янину исполнилось бы 43 года. Клюшникова опубликовала фотографии из личного архива и обратилась к мужу.

"Куда-то так бежит время, а я все помню… Твою самоиронию, твой юмор, твои доброту и нежность. Наши дни были невероятны. Когда просматриваю архивы, то ржу до сих пор, но это только для нас. Даже выкладывать почти нечего, Леш, все. Люблю", — написала певица.

Напомним, Дарья Клюшникова и Алексей Янин встретились в 2009 году. Тогда у них закрутился яркий роман, который привел к свадьбе. Певица родила от актера сына.