Новые подвиги российских бойцов в зоне спецоперации. Младший сержант Виктор Барбоев во время разведки с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт с миномётным расчётом противника, передал координаты нашим артиллеристам и корректировал огонь. В результате точного удара позиции и живая сила ВСУ были уничтожены.

Рядовой Андрей Пименов, обнаружив приближающийся вражеский беспилотник, уничтожил его из стрелкового оружия. После ликвидации дрона российские военные оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному месту расположения наших бойцов неонацисты нанесли удар. Грамотные действия Андрея Пименова позволили избежать потерь среди личного состава.