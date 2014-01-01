Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр прошла в Италии

Церемония закрытия XIV зимних Паралимпийских игр завершилась в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.

В соревнованиях приняли участие шесть российских спортсменов. Российская сборная заняла третье место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Лыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян. Также на высшую ступень пьедестала поднимался дважды лыжник Иван Голубков.

Впервые с 2014 года россияне выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном страны. Торжественно несли триколор Ворончихина и Голубков.