Больной раком Лерчек могут продлить дело в суде

Судья Гагаринского суда Москвы Екатерина Кузьмина решит вопрос о возможности продления дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе средств за рубеж.

Заседание суда назначено 16 марта на 11:30 по московскому времени.

Ранее Чекалина рассказала о том, что больна раком.

Врачи назначили ей курс химиотерапии, который может продолжиться и в понедельник. Как рассказал ТАСС адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев, защита блогера не исключает, что попросит суд о переносе заседания до того дня, когда врачи разрешат обвиняемой участие в процессе.

Чекалина и её бывший супруг обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы России порядка 251 миллиона рублей.