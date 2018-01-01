65-летний Антон Табаков изменился до неузнаваемости и стал копией отца

Антон Табаков блистал на экранах и на сцене, был кумиром всех девчонок, но неожиданно занялся бизнесом и построил внушительную ресторанную империю. В 2018 Табаков-младший уехал на ПМЖ во Францию, а в Россию вместе с семьей вернулся, когда Олег Павлович совсем сдал.

В одном интервью Антон рассказывал, что к его актерской карьере родители прямого отношения не имеют. По его словам, в индустрию он попал по воле случая, который представился в лице "тетеньки с киностудии", разгуливавшей по школам Москвы в поисках мальчика для съемок в киноальманахе "Времена года".

Когда же пришло время выбирать профессию, Табаков-младший понял, что, в общем-то, в математике, русском языке и других предметах он не силен, а актерское мастерство — то, что так или иначе впиталось в него с молоком матери. Табаков вспоминает, что при поступлении в вуз в одном только слове "интеллигенция" он умудрился допустить несколько ошибок. Кроме того, знаменитый папа никак сыну не посодействовал и даже не взял к себе на курс. Все же актерская карьера Антона пошла вверх, попутно принося ему серьезные гонорары.

"Очень многие мои съемки случились не от любви к киноискусству, а от банального желания заработать. Потому что мне в молодости ставку давали больше, чем маме, хотя она была заслуженной актрисой с колоссальным опытом", — вспоминает Табаков-младший.

С годами меркантильный интерес привел Антона Табакова к тому, что есть сферы, где деньги крутятся куда более серьезные. Так было принято решение уйти в "большой бизнес". Многие годы в клубы и рестораны Табакова захаживали самые именитые и знаменитые мира сего. Сейчас Антон занимается внуками и семьей, а былую славу держит в теплых воспоминаниях.

В марте 2018-го не стало Олега Табакова. Антон признался, что до сих пор не может преодолеть боль от потери папы. Он поделился, что не держал на отца зла за то, что тот оставил свою первую супругу ради Марины Зудиной.

Спустя 8 лет после смерти отца Табаков-младший появился на открытии памятной доски в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Мемориал установили на улице Чаплыгина у здания Исторической сцены Театра Табакова.

Но Антона мало кто смог узнать. Сын артиста стал заметно полнее, лицо его из-за морщин осунулось. Но это сделало Табакова-младшего невероятно похожим на отца. Когда фотографии с мероприятия оказались в Сети, народ ахнул.

"Поразительное сходство! Надо же"; "Антоша стал копией отца. А ведь ему уже 65 — с ума сойти"; "Антона не узнать, постарел"; "Кровь не водица все-таки. Проявились черты Олега Павловича в Антоне", — обсуждают любители театра и кино.