Карл III указал Камилле Паркер-Боулз на ее месте: вела себя неподобающе

Во время службы по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве между Карлом III и королевой Камиллой случилась неловкость. Момент попал на видео и теперь широко обсуждается в соцсетях.

На службе присутствовали Карл III, Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также принцесса Анна. Это стало крупнейшим публичным появлением старших членов королевской семьи после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в прошлом месяце.

На видео видно, как раздраженный король Карл III касается руки Камиллы, напоминая ей, что служба вот-вот начнется. Королева в этот момент разговаривала с принцессой Анной, игнорируя мужа. После жеста короля она повернулась и быстро заняла свое место рядом с ним.

Пользователи соцсетей активно обсуждали этот момент. "Камилла и Анна так увлеклись разговором, что Карлу пришлось напомнить жене, что мероприятие начинается"; "Я просто обожаю ее!"; "В который раз королева ведет себя неподобающе. Вечно Карлу приходится краснеть из-за нее"; "Ловко Карл поставил жену на место", — пишут поклонники королевской семьи.

На службу 9 марта пришли около двух тысяч гостей. В программе были чтения, молитвы, музыка и танцевальные выступления. Среди участников были знаменитости, включая бывшую участницу Spice Girls Джери Холлиуэлл-Хорнер и звезду Strictly Come Dancing Оти Мабузе.

В числе присутствующих был премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, а также религиозные лидеры и представители стран Содружества.

По некоторым данным, король после службы обсудил с лидерами стран Содружества вопрос о том, должен ли Эндрю Маунтбеттен-Виндзор сохранить свое место в линии наследования престола после его ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением и на фоне новых публикаций документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Напомним, Эндрю сейчас занимает восьмое место в линии престолонаследия. Его исключение потребовало бы принятия закона в Великобритании и согласия 14 государств Содружества, где король Карл III является главой государства.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее отрицал какие-либо правонарушения, и уверял, что Джеффри Эпштейн просто его знакомый.