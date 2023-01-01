Премию "Оскар" вручили в США: российского режиссера обошли

Церемония вручения 98-й премии американской киноакадемии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 16 марта, по московскому времени.

Лучшим фильмом признана лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона.

Статуэтки в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" получили Майкл Б. Джордан за фильм "Грешники" и Джесси Бакли за фильм "Гамнет".

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась фильму "Битва за битвой". За лучший оригинальный сценарий награду получили "Грешники".

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала картина "Сентиментальная ценность".

Лучший короткометражный документальный фильм — "Все пустые комнаты".

Российский режиссер Константин Бронзит не получил премию, хотя был номинирован в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". В этой номинации победителем стал мультфильм "Девушка, которая плакала жемчугом".

"Кейпоп-охотницы на демонов" стал обладателем "Оскара" как лучший анимационный фильм.

Трансляция вручения премии "Оскар" велась на официальном сайте награды.

Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", была приостановлена в 2023 году, поскольку на фоне антироссийский рестрикций и гонений на нашу культуру это "выглядело бы предельно неуместно".

Тем не менее, российские представители киноискусства время от времени появляются в новостных лентах в связи с "Оскаром". В 2025 году фильм "Анора" с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил награду как "Лучший фильм". При этом Борисов был номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана", однако статуэтку не получил.