Трамп назвал обязательное условие для заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал отказ Ирана от планов разработки ядерного оружия первым и обязательным условием будущей сделки.

"Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается. А дальше, сверх этого, будет много других вещей", - приводит его слова РИА Новости.

Трамп отметил, что в настоящий момент есть контакты на дипломатическом уровне между США и Ираном. Но сейчас Тегеран пока "не готов сделать то, что от него требуется".

Ранее власти Ирана заявили, что намерены обсуждать с США то, что посчитают нужным. Тегеран готов защищаться столько, сколько потребуется, подчеркнул министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.