Неудачные попытки евродепутатов найти Иран на карте привели к скандалу

Депутаты Европарламента (ЕП) не смогли найти Иран на карте мира, вместо него они указывали на Турцию, Афганистан, Болгарию и Саудовскую Аравию.

Инцидент произошел еще в начале марта, но известно о нем стало известно только сейчас. Провал "теста по географии" вызвал бурное негодование среди политиков и простых жителей, пишет французское издание Le Parisien.

"Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Некоторые депутаты Европарламента, опрошенные французской телепрограммой Quotidien в начале марта, ошибочно приняли эти страны за Иран", - приводится в публикации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.