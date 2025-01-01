"Я видел вторую машину": свидетель исчезновения семьи Усольцевых вышел на связь

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

В соцсетях создаются тематические паблики, где россияне делятся своими предположениями. А некоторые пытаются найти следы семьи на фотографиях, сделанных на Кутурчинском Белогорье во время поисков.

Кроме того, на связь со следователями вышел турист из Красноярска Николай Зайцев (имя изменено), который прошел маршрут, заявленный Усольцевыми, в то же время, что и семья. Вот только никого Николай в тайге не встретил. Мужчина рассказал, что заметил лишь подозрительную иномарку, уезжающую из Кутурчина.

"Мы припарковали автомобиль на небольшой стоянке недалеко от начала маршрута. Уже потом я узнал, что именно там же припарковали свою машину пропавшие Усольцевы. Но мы приехали в 10:30, и стоянка была совершенно пуста. Ни одного автомобиля, кроме нашего, не было", — рассказал турист.

Пока походники готовились к покорению маршрута, им встретился только мужчина на квадроцикле. Он спросил, все ли нормально у туристов, а Зайцев поинтересовался, как обстоят дела на маршруте к Буратинке. После завершения разговора мужчина уехал дальше по своим делам.

Николай с приятелями без проблем дошли до скалы Буратинка, потом туристы повернули по направлению к скале Мальвинка. "Там уже сложновато было идти даже для подготовленных туристов. Курумник, на котором ноги могли соскользнуть", — поделился мужчина.

Около пяти часов вечера Зайцев с друзьями вернулся в Кутурчин. Тогда он заметил, что рядом с их автомобилем припаркован другой — светлая "Шкода". Это была машина пропавшей семьи.

"Мы несколько часов шли по маршруту туда и обратно. Лес был редок, прозрачен и хорошо просматриваем. Но мы не увидели в нем ни души. Ни единого присутствия человека. Ни вида, ни голоса, ни шороха", — рассказал Николай, отметив, что это было странно, ведь если целая семья заблудилась, они должны были звать на помощь.

Заметил турист и еще одну странность. Когда он ехал домой, в Красноярск, по пути заметил, что за его машиной из Кутурчина выехал автомобиль. "Мы остановились в поселке Мина возле придорожного магазинчика. Автомобиль остановился там же", — поделился воспоминаниями Зайцев.

По словам Николая, за ним и его друзьями ехала довольно подержанная легковая иномарка. На стоянке из нее вышел мужчина средних лет и зашел в магазин, купил бутылку минералки и уехал в сторону Кутурчина.

Когда появились новости о пропаже семьи, турист тут же пошел в полицию. Он рассказал все, что видел в тот день. "Я хотел помочь, чтобы сузить людям район поисков. Нас подробно допрашивали", — сообщил Зайцев в беседе с "АиФ".