Трамп сделал грозное заявление о будущем Кубы: "Что-то случится..."

Соединенные Штаты либо в ближайшее время заключат сделку с Кубой, либо сделают "то, что должны". С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

По заверениям политика, "Куба хочет заключения сделки", поэтому между Вашингтоном и Гаваной идет переговорный процесс. Его подробности президент США раскрывать не стал.

Трамп пообещал, что "что-то случится с Кубой довольно скоро", однако "мы сначала займемся Ираном" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Дональд Трамп утверждал, что "Куба тоже падет", причем произойдет это якобы уже скоро. В первые дни марта американский лидер заявлял о готовности островного государства заключить сделку с Соединенными Штатами и откомандировал на Кубу госсекретаря Марко Рубио.

При этом источники отмечали, что пока в качестве приоритетного сценария Вашингтон рассматривает вариант диалога с Гаваной, который предполагается сопровождать усилением экономического давления. Если же этот подход не принесет желаемых результатов, американцы могут перейти к воплощению сценария военной операции в отношении Кубы.