Война на Ближнем Востоке грозит обернуться гуманитарной катастрофой

Десятки иранских объектов этой ночью подверглись массированному налёту с воздуха. Среди них - центры производства беспилотников и штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции. Серия взрывов прогремела в районе международного аэропорта Тегерана. По данным Красного полумесяца, с начала конфликта израильская и американская авиация разрушили 55 тысяч жилых домов. Армия еврейского государства сегодня зафиксировала пуск ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и других городах.

Здание полицейского участка в районе эль-Мидан, едва устояло. Авиабомба, сброшенная израильским F - 35, упала рядом. Стены и фундаменты домов в Мидане, конечно, качало. Но куда сильнее этот налет, уверены иранские спецслужбы, должен был раскачать антиправительственные настроения. Израиль считает жителей Мидана оппозицией официальной власти. И надеется, что недовольство людей постоянными бомбардировками закончится мятежом. Конечно, подготовленным не без помощи Моссада. Но пока Тегеран успевает пресекать происки Тель-Авива.

Израиль сегодня иранская "пятая колонна" интересует меньше, чем объекты ядерной программы. Ночью массированный удар был нанесен по массиву Загрос. Точнее, горе Пикас. Якобы именно там Иран прячет 450 килограммов обогащенного урана. Но попасть в гору мало. Сам бункер находится под ней. На глубине 100 метров. И хорошо защищен от мощных авиабомб и ракет.

Сегодня в морги Тегерана доставили еще 85 убитых. Как военных, так и гражданских. Люди погибли при ударах по жилым домам в Бушере и Ширазе. И атаке на бетонный завод и подразделение КСИР в Хамдане.

Ответных пусков со стороны Ирана этой ночью было заметно меньше. Но, как заявили военные, это говорит не об истощении боеприпасов. А смене тактики. Теперь главное не массовость, а точечность. Вот КСИР показывает пуск принципиально новой ракеты "Саджил". Дальность - 2500 километров.

Сбить все ракеты, выпущенные Ираном, системы "Пэтриот" не смогли. Иранская баллистика сжигает остатки американской базы "Виктория" в Ираке. Горит аль Салем - итальянская база тяжелых дронов в Кувейте. А это новый удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта Дубая.

Серьезно подорвана и репутация "Железного купола". Вот иранские ракеты беспрепятственно входят в воздушное пространство Израиля. Им на перехват вместо четырех, как обычно, ЦАХАЛ выпускает всего две. И все мимо. Атакованы Тель-Авив, Самаря и Негев. Сильнее других пострадал город Бней – Барак на севере Израиля.

Второй фронт можно считать открытым. На границе с Ливаном ЦАХАЛ собирает "ударный кулак" бронетехники. Сотни танков, пушек и самоходок. Наземная операция в Ливане для ЦАХАЛ - дело решенное. И не исключено, масштабное вторжение начнется в ближайшие два - три дня. Израиль намерен покончить не только с КСИР, но ее ближайшими соратниками. Такими как шиисткие группировки и, конечно, "Хезболла".

Палатки заливает дождь. Высушить матрасы, пледы и коврики невозможно. Это первый стихийный лагерь ливанских беженцев, чьи дома уже разрушены авиацией Израиля. Война на Ближнем Востоке грозит обернуться новой гуманитарной катастрофой. И не только для Ирана и Ливана. Но и стран всего Персидского залива.