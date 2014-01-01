Крымчане отмечают 12-ю годовщину исторического референдума

Одну из главных дат в современной истории Крыма вспоминают сегодня на полуострове и по всей стране. 16 марта 2014 года состоялся референдум, в ходе которого жители определили дальнейшую судьбу региона. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Решение приняли почти единогласно - его поддержали около 97 процентов избирателей.

Жители ждали этого долгие годы. В составе Украины экономика фактически пришла в упадок. А за последние 12 лет регион претерпел масштабную трансформацию. Ускоренное развитие всех отраслей, рост доходов населения и бюджета, обновление инфраструктуры.

Заметно улучшилось качество жизни. События "крымской весны" помогли восстановить историческую справедливость, повысили сплочённость общества, внесли вклад в укрепление национальной безопасности.

День подписания договора о воссоединении с Россией - 18 марта - в регионе выходной. В эти дни по всей стране проходят концерты, патриотические митинги, автопробеги.