Собянин: Стартовал приeм заявок на участие в "Абилимпикс – 2026"

В Москве стартовал приём заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Проект помогает людям с особенностями здоровья показать свои навыки и получить работу в ведущих столичных компаниях.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в прошлом году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 человек. В новом сезоне соревнования будут проходить по 65 направлениям, часть из которых представлены впервые.

Например, метрология и кузовной ремонт, техник-протезист, а также специалист по социальной реабилитации, гид-экскурсовод и художник-оформитель. Партнёрами проекта выступают свыше 200 компаний, они помогают разрабатывают конкурсные задания и оценивают их выполнение. Заявки на чемпионат принимают до 12 апреля, возраст участников от 14 лет.