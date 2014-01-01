КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону СВО

В поддержку фронта - для скорейшей победы. Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции, а также в прифронтовые регионы.

В составе груза - тёплая одежда, лекарства, продукты, спальные мешки, тактическая экипировка и мотоциклы высокой проходимости. Гуманитарную помощь собирали региональные отделения партии, депутаты объединения, трудовые коллективы. С 2014 года КПРФ доставила в Новороссию более 30 тысяч тонн различного груза. Это уже 151-й конвой, сформированный партией.

"Мы вместе боремся и обеспечим победу. Мы победим на поле брани, я не сомневаюсь. Но запомните: чаще всего изнутри подтачивала пятая колонна. Она сегодня вся вздыбилась, куда ни глянешь, торчат их уши, зубы и предательские манеры. Нам сейчас всем надо максимально сплотиться", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД РФ.