Паралимпиада в Италии стала триумфом для российской сборной

В итальянском Кортина д"Ампеццо минувшей ночью прошла церемония закрытия зимних Паралимпийских Игр. Соревнования стали настоящим триумфом для российской сборной.

Наша команда вошла в тройку сильнейших, завоевав 12 медалей, из которых 8 - высшего достоинства. И это первый случай, когда такого результата смогла добиться сборная в составе всего 6 атлетов.

Сразу три золота принесла лыжница Анастасия Багиян. Двукратной чемпионкой стала горнолыжница Варвара Ворончихина. Также две медали вышей пробы на счету нашего лыжника Ивана Голубкова.

Кроме того, золота и двух бронзовых наград удостоился горнолыжник Алексей Бугаев. Отметим, впервые за 12 лет наши паралимпийцы поднимались на пьедестал с национальным флагом и под звуки российского гимна.