В "Манеже" свои коллекции презентуют более 300 представителей индустрии моды

Показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов и фестиваль тематического короткометражного кино. В Центральном выставочном зале "Манеж" проходит шестая Московская неделя моды. Свои коллекции презентуют более 300 представителей индустрии. Неповторимые образы вдохновлены снежной зимой и воспоминаниями из детства, пропитаны испанским теплом и бурятским колоритом.

Московская неделя моды начинается, конечно же, еще задолго до того, как модели выйдут на подиум. Здесь, за кулисами, кипит работа у визажистов. Им нужно дополнить образы, которые придумали дизайнеры.

"Честно говоря, я просто в восторге от этой коллекции. Она называется "Версаль". И основная идея состоит в том, что - неважно, какой у тебя сегодня день. Либо ты идешь гулять с собакой, либо ты сдаешь экзамен. Но в любом случае – ты всегда королева", - говорит Кетрин Кучер, модель.

История о точке пересечения между мимолетным и вечным. Об этом рассказывает коллекция "Охота на бабочек" выпускницы школы дизайна Анны Хныкиной. Задача максимум - запечатлеть ускользающую красоту.

"Такая бабочка, которая в природе встречается очень редко. Красивое сочетание розового с золотистым окрасом", - рассказала Виктория Квициния, модель.

А эти студенческие работы - исследование модного офисного понятия "Кофе-брейк". Ульяна Ратиани считает: перерыв в работе на ароматный напиток - это только иллюзия свободы внутри системы, заключенная в строгие офисные силуэты.

"Принты для костюмов были созданы мной лично, используя рисунки от руки и фотографии, которые на протяжении года я собирала. Это кофейные зерна, это кофейные стаканчики, которые каждый день я брала в университете", - отметила Ульяна Ратиани, выпускница школы дизайна.

Каждый образ Марии Световец – как психологический крючок. Заставляет вспомнить запахи, звуки и даже вкусы из детства. Коллекция так и называется – "Эффект Пруста". Это нейрофизиологическое явление связано с именем французского писателя неспроста. В его романе "В поисках утраченного времени" есть сцена, в которой главный герой возвращается к детским воспоминаниям после того, как ощутил запах печенья, пропитанного чаем.

Морозная тишина зимы соединилась со страстью. ДНК коллекции бренда московского дизайнера Ирены Сопрано – кристаллы, жемчуг и оренбургский пуховый платок, трансформирующийся в блузки и юбки. Ключевой цвет - белый. Дань уходящему сезону.

"Это, в принципе, ода московской зиме. Зима была снежной, красивой. По-настоящему, московской русской зимой. И я решила сделать коллекцию, которая позволит любой девушке выглядеть зимой красивой", - говорит Ирена Сопрано.

Эхэ – так называется эта яркая коллекция. В переводе с бурятского – возрождение. Переплетение Азии и Европы. Приправленные уральским колоритом. Ведь бренд из Екатеринбурга.

"Эта коллекция была вдохновлена путешествием в Бурятию, когда у нас дизайнер Олеся Журавлева поехала. У нас были использованы и листья папоротника. И вот такие бубенцы, символизирующие тоже буддизм", - рассказала Надежда Осипенко, директор екатеринбургского бренда одежды.

Испанцы привезли коллекцию, которая обжигает взгляд теплой, но натуральной палитрой. Ткани практически невесомые - органза, шифон, шелк и бамбук. Необычный штрих - веганская кожа.

"Все аксессуары, всё, что вы здесь видите, сделано из кожуры томатов. Во всей коллекции используются только натуральные материалы. Даже обувь мы сделали из такой веганской кожи, из томатного волокна", - пояснила Патрисия Эмма Фернандес Ортис, дизайнер испанского бренда одежды.

Жарко и ярко в Манеже будет всю неделю. Свои лучшие работы покажут 300 дизайнеров. В том числе из Турции и Китая.