Российские власти отреагировали на ультиматум американской стороны в связи с войной против Ирана неожиданным образом. На это указывают китайские журналисты.

Как пишут средства массовой информации в Поднебесной, к этому привел недавний жесткий ультиматум Вашингтона: шеф Пентагона Пит Хегсет публично потребовал от Москвы не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке.

По всей видимости, речь шла о предполагаемом предоставлении Россией Ирану разведывательных данных — Кремль этого никогда не подтверждал. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что исламская республика получает от России поддержку, но не уточнял, в чем она заключается.

Реакция российской стороны на это заявление из США удивила многих. Москва сохранила максимальное спокойствие, оставив заявление Хегсета без малейшей реакции со стороны официальных лиц и ведомств.

Как отмечает Baijiahao, тем самым Россия продемонстрировала, что попытки Соединенных Штатов выдвигать ультиматумы относительно российской внешней политики не произвели никакого впечатления.

Ранее президент США Дональд Трамп неуклюже пошутил о предполагаемой военной помощи Ирану со стороны России. Американский политик допустил, что российский лидер Владимир Путин "помогает им немного", поскольку "он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине". Как отметил Трамп, это "по справедливости".

Между тем глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул: доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, как уверяли Соединенные Штаты в обоснование своей военной операции против исламской республики, никто до сих пор не видел. У Москвы вызывают серьезные вопросы те предлоги, которыми американцы оправдывают начало операции в Иране.