На реке в Звенигороде создадут искусственную волну для поиска пропавшего ребенка

Спасатели намерены создать искусственную волну на Москве-реке в Звенигороде, чтобы найти последнего пропавшего ребенка – 13-летнюю девочку.

Эта мера должна помочь обнаружить тело подростка, если оно находится под илом, передает ТАСС.

С 16 марта начнется осмотр водной поверхности реки с моста, параллельно продолжатся работы водолазов, сообщили в штабе поисковой операции. В общей сложности в поиске участвуют более 150 человек.

7 марта трое детей – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись. Предположительно, они провалились под лед. Первого подростка нашли мертвым 11 марта в акватории Москвы-реки, на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала. Тело второго мальчика обнаружили 13 марта в 15-ти километрах от места предполагаемого провала.