За последние двое суток силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу около 250 вражеских беспилотников. Об этом рассказал утром понедельника, 16 марта, мэр столицы Сергей Собянин.

В своем MAX-канале Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО российского Минобороны за профессиональную и самоотверженную работу.

Между тем Министерство обороны рассказало, что всего в ночь на 16 марта ликвидировано и перехвачено 145 украинских дронов, которые пытались атаковать российские регионы.

Как уточнило ведомство, 53 БПЛА поражены над территорией Московского региона, 46 из них летели на Москву. Еще 38 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над Ярославской областью, восемь БПЛА – над Калужской областью, семь БПЛА – над территорией Смоленской области.

По пять БПЛА нейтрализовали над Ростовской и Ульяновской областями, четыре аппарата – над территорией Тверской области, по три – над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два – над территорией Волгоградской области и по одному – над Кубанью и Саратовской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не стесняются в выборе мишеней и направляют дроны на заведомо гражданские объекты и мирное население. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские бойцы, в отличие от украинских националистов, поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима.