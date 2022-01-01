Глуховский* продал две квартиры в Москве, потеряв 100 миллионов рублей

Писатель Дмитрий Глуховский* спешно продал две квартиры в центре Москвы.

Жилье площадью 144,6 и 105,6 квадратных метров в доме на Петровке ушло со скидкой в 90 миллионов рублей, пишет telegram-канал SHOT. Изначально Глуховский* рассчитывал получить со сделки 210 миллионов рублей, но ему пришлось согласиться на 120 миллионов. Ранее квартиры были переписаны на мать - Ларису Вениаминовну.

Глуховский* уехал из России после начала военной операции на Украине. В августе 2023 года его приговорили к восьми годам колонии заочно по делу о фейках о российской армии. Дмитрий переписал всю свою недвижимость на мать за 1,5 месяца до приговора. Летом 2025 года стало известно, что у Ларисы Вениаминовны могут отобрать квартиры, если выяснится, что жилье покупалось на иностранные деньги.

"Уже существует статья, согласно которой детей, родителей и супругов иноагентов также могут причислять к списку людей, которые находятся под иностранным влиянием. Просто пока это мало к кому применялось на практике", - сообщил NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Тем временем у Глуховского* осталась еще одна квартира в Москве в жилом комплексе White Khamovniki. Она также оформлена на мать.

Глуховский* - автор "Метро-2033", "Сумерки", "Метро 2034", "Текст" "Сказки о Родине" и других романов.

*признан 7 октября 2022 года иностранным агентом на территории России