ФСБ задержала агента киевского режима в Крыму

В Крыму задержан пособник украинских спецслужб — он передавал противнику данные о российской системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Киев использовал для корректировки ударов. Об этом рассказали в понедельник, 16 марта, в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, 45-летний житель Феодосии через Telegram по собственной инициативе передал украинской стороне фотоматериалы со сведениями о военной технике ВС России, которая используется при патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Украинские националисты применяли получаемые сведения для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российской армии.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали двух россиян, которые собирали по заданию Киева и передавали врагу сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей в Московской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемым грозит пожизненный срок.

До того в Крыму предотвратили покушение на одного из высокопоставленных офицеров Минобороны. Агент украинских спецслужб собирался подорвать автомобиль военнослужащего, но был вовремя разоблачен. Во время закладки взрывного устройства мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован.