Официальный Брюссель готовит Европу к войне, поэтому появление европейских солдат на Украине — лишь вопрос времени. Такое предупреждение сделал в воскресенье, 15 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как заявил политик, Евросоюз "переключился на военную экономику" и наращивает поддержку киевского режима: "Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат".

Однако Орбан пообещал "сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире". Премьер заявил, что венгерская молодежь сможет посвящать жизнь собственной стране, а не погибать за Украину.

Также политик высмеял попытки предводителя киевского режима Владимира Зеленского давлением и угрозами вынудить Будапешт согласовать выделение Украине кредита по линии Евросоюза. Орбан напомнил про тысячелетнюю историю своего государства и предупредил, что шантаж, в том числе энергетический, и попытки запугивания не пройдут, сообщает ТАСС.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Евросоюз должен наказать Украину санкциями за угрозы ее бывшего президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии и ее премьера. Бизнесмен раскритиковал власти Евросоюза за бездействие и молчание в сложившейся ситуации: "Позор тем, кто стоит во главе ЕС, и их русофобии".