Власти Ирана сделали устрашающее заявление об Украине, не оставив без внимания заявления и поступки предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

Как пишет Daily Express, руководство исламской республики объявило Украину законной целью для своих ударов — так Тегеран отреагировал на антииранские высказывания Зеленского и его намерение отправить на Ближний Восток украинских специалистов для противодействия беспилотникам армии Ирана. Власти Ирана сочли, что такие действия Украины равноценны ее вступлению в войну против исламской республики.

Масла в огонь подлили и встречи Владимира Зеленского с изгнанным иранским принцем Резой Пехлеви — сын свергнутого шаха призывает к свержению действующей власти в Иране и позиционирует себя как лидер иранской оппозиции. Утративший легитимность президент Украины публично выражал ему поддержку.

Между тем политолог Василий Вакаров заявил в комментарии aif.ru, что Иран, провозгласив Украину законной целью для ударов, имел в виду и самого Зеленского. Как указал эксперт, глава киевского режима рассчитывает на то, что иранские ракеты его не достанут, однако это может и не понадобиться. Вакаров напомнил, что на Украине учатся многие иранские студенты, работают специалисты и бизнесмены из Ирана: "В нужный момент кто-то из спящих агентов Ирана, который проживает на территории Украины, вполне может воплотить в жизнь решение об устранении Зеленского".

Украинский политолог и бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, сделал неутешительный прогноз для Украины. Президент США Дональд Трамп может избавиться от Зеленского, чтобы ради войны с Ираном исключить необходимость помогать киевскому режиму: "Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить" (цитата по РИА Новости).