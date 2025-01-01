Лавров сделал пугающее заявление о ядерном оружии

Дальнейшее будущее режима нераспространения ядерного оружия вселяет серьезную тревогу. С таким заявлением выступил в понедельник, 15 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии обратился к участникам Московской конференции по нераспространению и указал на множество угроз стратегической стабильности в современном мире.

В частности, Лавров напомнил, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп дал публичное указание по поводу возобновления ядерных испытаний.

До сих пор, несмотря на запросы Москвы, от американской стороны не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы, цитирует министра РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркивал, что риск ядерного столкновения до конца не устранен. Дипломат отмечал, что требуются большие усилия, чтобы "еще больше отдалиться от этого края" — многое зависит от дальнейших действий Вашингтона, на ответственность которого надеется Москва.

Между тем появились сообщения о том, что Европа задумалась над собственными механизмами ядерного сдерживания. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ядерное оружие является единственным реальным средством сдерживания, но слишком велика опасность в случае его чрезмерного распространения.