Артём Чекалин рассказал детям, что Лерчек умирает от рака

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

13 марта Валерия начала лечение в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких.

Лерчек не хотела огорчать детей и говорить им о болезни. Но когда о случившемся стало известно СМИ, семья приняла решение рассказать все 10-летним двойняшкам и 3-летнему сыну Чекалиных. Дети живут с Артемом, поэтому тяжелый разговор с наследниками пришлось провести ему.

По словам Артема, с бывшей супругой он не может общаться из-за домашнего ареста и наложенных на них ограничений, но все родные и близкие готовы помочь Лерчек.

Приятели Валерии ранее сообщили, что у блогера нет денег на лечение. Лерчек отправилась на химиотерапию в обычную московскую клинику.