Где найти Алину: как далеко могло унести тело пропавшей в Звенигороде девочки

Спасатели, водолазы и волонтёры ищут 13-летнюю девочку Алину, пропавшую вместе с двумя 12-летними мальчиками – Иваном и Богданом.

Ее друзей нашли мертвыми 11 и 13 марта в акватории Москвы-реки. Родные Алины отказываются верить в худшее – девочка не стала бы рисковать жизнью и не вышла бы на лед. Она примерно училась, серьезно занималась гимнастикой и была очень дисциплинированной. Вряд ли она согласилась стать участником опасного тренда в интернете - снять прогулку или прыжки на льду реки на видео.

"Алина - гордость школы и семьи. В дневнике - одни пятерки, в характеристике - "примерное поведение", - рассказала aif.ru местная жительница.

Именно этот диссонанс между личностью девочки и обстоятельствами трагедии порождает массу слухов и догадок. Поисковая операция продолжается – она ведется под водой, на воде, с воздуха, работают пешие группы. В поисках задействованы 20 лодок.

"Вопрос о сворачивании поисковых мероприятий не поднимается. Работы будут продолжаться до получения результата", - сообщила руководитель пресс-службы водолазной группы "ДобротворецЪ" София Морозова.

С начала операции водолазы обследовали уже более 280 тысячи квадратных метров акватории. Зона поиска расширена до 20 километров вниз по течению. Сегодня спасатели с помощью аэролодок создадут искусственную волну на Москве-реке. То, что Алину до сих пор не нашли, может означать, что ее могло унести еще дальше, либо тело застряло во льду или коряге. Весенняя река очень коварна - в этом районе течение может достигать 2-3 метров в секунду.

"Тут можно говорить о множестве факторов. Может быть, течение, может быть, на какое-то время тело зацепилось, потом течение потащило дальше. Каждый раз это все очень индивидуально", - объяснила Морозова.

7 марта трое детей – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись. Сначала они зашли в магазин за сладким, а затем направились к реке. Предположительно, дети провалились под лед. На берегу поисковики обнаружили шапку одного из пропавших, а также три пары следов, которые оборвались у воды.

Первого подростка нашли мертвым 11 марта в акватории Москвы-реки, на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала. Тело второго мальчика обнаружили 13 марта в 15-ти километрах от места предполагаемого провала.