Советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер потерпели крах в ходе февральских попыток убедить Россию выделить европейцам место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Financial Times, представители Елисейского дворца во время прямых контактов с Кремлем пытались добиться смягчения российской позиции относительно состава переговорщиков по Украине.

Однако результатов это не дало: помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, как утверждают источники FT, продемонстрировал исключительную несговорчивость и дал отрицательный ответ на просьбы французов: "Извините, вообще нет, не хотим, идите…".

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что президент Франции Эммануэль Макрон "собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими". Американский эксперт предположил, что в Москве "с ним поговорят", однако для Европы это ничего хорошего не сулит: "Я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем, но подчеркнул, что российская сторона не усматривает реального желания французов наладить диалог: "Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно".