Вот из-за кого Лепс бросил невесту-внучку Аврору Кибу: привел к маме и больше не скрывает, что счастлив

Григорий Лепс и Аврора Киба расстались после двух лет отношений. Певец в 2024 году шокировал общественность, когда вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Пришлось спасать бывшего мужа Анне Шаплыковой. За 20 лет брака она научилась справляться с любым состоянием Лепса. Анна быстро поставила Григория на ноги. Бывшие супруги снова сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге в конце января пара объявила о расставании. Сейчас Аврора пытается жить дальше. Студентка запустила собственное шоу "Кибалэнд", в первом выпуске которого прошлась по Лепсу, пошутив, что певец связался с ней только из-за совместимости крови, чтобы в случае чего всегда иметь под рукой донора.

Григорий же о бывшей невесте и не вспоминает. В минувшие выходные Лепс устроил грандиозный праздник в честь 90-летия мамы. Вся семья собралась поздравить Натэллу Семеновну в сочинском ресторане. Пришло около сотни гостей. За отдельным столом сидела семья Лепса, в том числе Шашлыкова.

Исполнитель хита "Лондон" мило беседовал с бывшей женой. Они выглядели как люди, которых связывает что-то большее, чем просто дружба или взаимоуважение. Артист светился от счастья.

Поклонники Григория решили, что певец бросил юную невесту ради бывшей жены, ведь Анна гораздо больше ему подходит. Только потеряв жену, Лепс это осознал.

Напомним, что с супругой Анной Григорий расстался в 2021 году. Шаплыкова сама подала заявление на развод, устав от измен артиста, в которых он в том числе признавался публично и раскаивался.