Россия не оставит без внимания активные попытки украинских националистов ударить по Москве при помощи летательных беспилотников. Об этом предупредил в понедельник, 16 марта, депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу около 250 вражеских беспилотников.

Колесник объяснил активизацию ВСУ тем, что на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план". В стремлении продемонстрировать силу и привлечь к себе утраченное внимание киевский режим пытается сказать налетами дронов: "Я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву".

Однако, подчеркнул парламентарий, утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история", сообщает "Лента.ру".

Между тем Readovka утверждает, что российские бойцы уже ответили ВСУ на попытки атаковать Москву: ВС России отработали ракетами и дронами по столице Украины. Местные СМИ пишут о прилетах "Гераней" в районе ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Обломки одного из беспилотников упали прямо около знаменитой стелы на Майдане. Сообщается также о взрывах в нескольких районах Харькова, беспилотники брали курс на Оболонь, Вышгород и Гостомель.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что ВС России в рамках специальной военной операции атакуют на Украине только военные объекты либо объекты двойного назначения. Как отметил дипломат, "мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом".