В Москве обсудили подготовку к патриотической акции "Сад памяти"

Подготовку к старту нового сезона патриотической акции "Сад памяти" обсудили сегодня в Москве. Масштабный проект посвящен подвигу павших за родину в годы Великой Отечественной.

В рамках инициативы по всей стране высадят 27 миллионов деревьев - именно столько жизней унесла та война. Старт мероприятию будет дан 18 марта на территории Крыма и Севастополя.

Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 12 лет назад полуостров и город - герой воссоединились с Россией. Помимо жителей нашей страны, в акции принимают участие и наши соотечественники за рубежом. В этом году, как ожидается, к проекту присоединятся 20 государств. Рассказали организаторы и о других важных изменениях.

"Акция в этом году отличается от предыдущих акций тем, что она посвящена не только тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны - нашим дедам, нашему старшему поколению, но и тем героическим солдатам, которые воюют и сейчас во время проведения специальной военной операции", - рассказал Александр Панфилов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.