Путин напомнил Казахстану про союзничество после принятия новой конституции

Российский лидер Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выразил надежду на то, что конституционные преобразования в Казахстане помогут укреплению двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин позитивно оценил итоги общенародного голосования по проекту новой конституции Казахстана. Политик подчеркнул, что большое число голосовавших за новую редакцию основного закона подтверждает поддержку проводимого Токаевым курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

При этом президент России выразил надежду на то, что конституционные преобразования в Казахстане поспособствуют наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер. Наши страны связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности. Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.

Между тем президент Казахстана жестко осадил недовольных тем, что в новой редакции конституции республики будет изменена формулировка о русском и казахском языках. Токаев заявил, что сам факт опубликования текста документу на двух языках в официальном качестве с равной юридической силой "говорит о многом".