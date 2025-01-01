Кабмин определил приоритетные профессии для технологического лидерства

Российский кабмин утвердил перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости нашего государства.

Как сообщает пресс-служба правительства, подписано распоряжение, утверждающее список таких профессий — их больше 500. Он станет основой для модернизации образовательных программ колледжей и вузов по профессиям и специальностям, попавшим в перечень.

Среди приоритетных направлений подготовки специалистов — информатика и вычислительная техника, электроника, наноэлектроника, радиотехника и системы связи, криптография, фотоника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, мехатроника и робототехника, медицина и фармацевтика.

Также в перечень вошли около 400 научных специальностей, которые определены как приоритетные в работе по достижению технологической независимости и технологического лидерства.

В конце 2025 года Роструд назвал топ-5 самых востребованных профессий. Примечательно, что айтишников в этом перечне нет. Работодатели в России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности — это четыре из пяти топовых позиций.

Важнейшей задачей остается обеспечение работой россиян, вернувшихся со спецоперации. В Приморье для этой категории граждан проводят специальные ярмарки вакансий. Нет необходимости возвращаться к прежней профессии — предусмотрено бесплатное переобучение. Среди работодателей представлены крупные социально-значимые предприятия, которые готовы предоставить новым работникам достойные условия.