Собянин: Дорогу "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" достроят в этом году

Строительство дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" будет завершено в этом году. Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max, сейчас работы идут на пятом заключительном участке. Он значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово. Кроме того, появится прямой выезд на Варшавское шоссе.

Строительство пятого завершающего участка магистрали "Солнце – Бутово – Варшавское шоссе" выходит на финишную прямую. Монолитные конструкции отлиты, крупные объекты построены. Остались инженерные коммуникации и благоустройство. Один из важнейших объектов на этом участке - путепровод через МЦД-2. И на данный момент он готов на 90 процентов.

Самые сложные и масштабные работы на этом путепроводе завершены. Дело за малым - проложить гидроизоляцию, пробросить провода, установить столбы и положить асфальт. И уже осенью более чем для 300 тысяч жителей Южного и Северного Бутова прямой выезд на Варшавское шоссе станет быстрее и комфортней.

Строительство этого путепровода – одна из самых сложных задач, которая стояла перед строителями новой магистрали. Мост перекинут через железнодорожные пути Курского направления, движение на котором остановить было невозможно. Гигантские конструкции весом больше полутора тысяч тонн приходилось успеть надвинуть в короткие технологические окна. Работа требовала от строителей и инженеров ювелирной точности и максимальной концентрации.

"Пролетное строение возводилось способом надвижки. То есть на стапеле укрупнялись блоки и в технологические окна за пять этапов было надвинуто пролетное строение над путями железной дороги. Тем самым не прерывалось движение транспорта железнодорожного", - сообщил Алейсей Ширяев, главный специалист компании-подрядчика.

Новый путепровод связывает улицу Поляны в Южном Бутове и Варшавское шоссе. Когда заработает вся трасса, на неё можно будет попасть с четырёх вылетных магистралей – Минского, Боровского, Киевского и Калужского шоссе. И для Новой Москвы – это основная часть транспортного каркаса.

"В районе Варшавского шоссе трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе состыкуется с Московским скоростным диаметром. Связка между двумя крупнейшими городскими магистралями находится в завершающей стадии строительства. Кроме того, продолжением основного хода СБВ станет новая Южно-Лыткаринская автодорога длиной 45 км. Она соединит Варшавское шоссе с трассой М-12 "Восток" и пройдёт через 5 городских округов Московской области", - отметил Собянин.

На каждом участке работы ведутся без остановки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, важно как можно быстрее дать жителям этой части города возможность выбирать комфортные маршруты и экономить время в пути. Кроме того, новая дорога значительно разгрузит и юго-западную часть МКАД.

"Предстоит строительство четырнадцати километров дорог, четыре искусственных сооружений. Основное - эстакада по основному ходу через Варшавское шоссе - запущена в декабре прошлого года. По сути, будет создан дублёр МКАДа, который снизит нагрузку на МКАД", - рассказал Константин Селищев, заместитель руководителя департамента строительство транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

На сегодняшний день введены участки общей протяжённостью порядка 18 километров - по прямой от Боровского шоссе до улицы Поляны. А в конечном итоге новая магистраль со всеми ответвлениями растянется на 70 километров.