Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации

Больше никаких бумажных направлений, потерянных документов и потраченных нервов. Теперь, всю работу на себя берет единая система, а выбор стационара и сроков остаётся за пациентом. Новый сервис "Умная госпитализация" - это инновационный подход к организации медицинской помощи для москвичей, которым нужна плановая госпитализация.

"Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до стационара, сократилось больше чем на треть. 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчивают с оказанием плановой помощи в стационаре. Сроки сократились уже в полтора раза. Мы очень надеемся, что этот проект понравится и врачам, и пациентам", - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Принцип работы прост. Лечащий врач создает электронную заявку и отправляет ее не в конкретную больницу, а на непрерывный городской онлайн-консилиум. Это как единый центр, куда стекаются все заявки, а вместо серверов — лучшие стационары Москвы.

"У нас все заведующие включены в этот реестр, они видят, отбирают пациентов по своей специальности. Здесь прописано всё подробно, достаточно подробно про человека, про его заболевание, про последние исследования, которые были проведены. Я посмотрел, оценил, да, человек может к нам попасть. Мы можем ему помочь", - пояснил Роберт Джиоев, заведующий консультативно-диагностическим отделением ММКЦ "Коммунарка".

Александр совсем недавно получил травму коленного сустава. Обратился в поликлинику по месту жительства. После консультации с лечащим врачом его кандидатуру сразу выставили на электронный портал. Говорит, не ожидал такой оперативности и удобства:

"Мне была назначена, опять же, всё это дистанционно, никуда ездить не надо. Мне назначена была дата консультации. Раньше такого не было. Всё дистанционно, не надо никуда ехать, в очередях сидеть, стоять. Всё по звонку делается, всё в назначенный срок".

Благодаря новой системе средний срок ожидания госпитализации сократится на треть. Весь свой путь, от приёма в поликлинике до выписки из стационара, пациент сможет наблюдать и контролировать в ЕМИАС. Выбор, прозрачность и экономия времени - одни из главных принципов московской медицины.