В столице проходит онлайн-конкурс маршрутов "Покажи Москву!"

В столице проходит общегородской онлайн-конкурс маршрутов "Покажи Москву!". До конца июля Комитет по туризму принимает заявки от участников. Узнать всё о конкурсе можно на специальном сайте. Он так и называется - "Покажи Москву".

Организаторы ждут предложений об уникальных туристических маршрутах по разным округам города. А также о популяризации профессии гида. И достопримечательностях столицы.

Конкурс проходит уже шестой год подряд. В прошлый раз заявки подали свыше 800 человек. Тогда самому молодому участнику было 6 лет. А самому старшему - 87.