Лариса Долина требует с курьеров 176 миллионов рублей

Лариса Долина оказалась в центре скандала в прошлом году после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Покупательница в итоге дошла до Верховного суда, и 16 декабря добилась справедливости. Лурье получила квартиру, а Долиной рекомендовали взыскать ущерб с курьеров и дроперов, которые участвовали в мошеннической схеме.

Но Лариса Александровна почему-то не спешила ни освобождать жилье, ни снова судиться. Сначала певица слетала с семьей в отпуск, и лишь в середине января, когда к квартире пришли судебные приставы, передала ключи Лурье. И то не сама, а через помощников.

А в середине марта Долина нашла в себе силы подать новое заявление в суд. На этот раз Лариса Александровна будет судиться с пособниками мошенников. Она подала иск о возмещении имущественного вреда на 176 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Балашихинского суда Москвы.

Ответчиками указаны Цырульникова, Леонтьева, Каменецкий и Основа — это курьеры и дроперы, помогавшие мошенникам завладеть деньгами артистки. Ранее суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.