Проводится проверка инцидента в районе причала "Парк Фили"

Московская транспортная прокуратура начала проверку инцидента в районе причала "Парк Фили". Там сегодня утром байдарка столкнулась с электросудном. Один человек погиб, ещё один пострадал.

Каноэ, на борту которого находились два человека, грубо нарушил правило передвижения и попал под винты судна "Шмелёвка". После столкновения один из пассажиров байдарки утонул, другой выбрался на берег, несмотря на серьёзные травмы.

В связи с инцидентом причал "Парк Фили" Первого маршрута речного электротранспорта не работал некоторое время. Суда ходили только до причала "Сердце столицы". Сейчас движение восстановлено в полном объеме.