Медвежонок-сирота устраивает по ночам истерики в центре спасения в Ленобласти

Трогательная история из Ленинградской области. В центр спасения диких животных подкинули бурого медвежонка не более двух месяцев отроду. Он остался без матери и в дикой природе не смог бы самостоятельно выжить. Зоозащитники приютили сироту, обеспечив ему необходимые питание и уход. А когда косолапый подрастёт и окрепнет, его планируют вернуть обратно в лес.

Голос у него громкий и как будто даже сердитый. На самом деле так медвежата ищут свою маму. Но этот бурый комочек - сирота. Медвежонка нашли у ворот реабилитационного центра. Кто-то оставил его прямо в коробке. И положил записку - Север Карелии, мать погибла.

Сначала думали - щенок. Присмотрелись и не поверили глазам. Настоящий бурый медведь - один из самых крупных хищников Евразии, только еще очень маленький. От силы два месяца. Медвежата появляются на свет в январе. Без материнской заботы погибают очень быстро.

"Состояние неплохое, по-видимому он не так давно с мамой расстался, сейчас разместили его, девушка закреплена, кормит его, график – режим, врачи посмотрели - ничего серьезного у него не обнаружено", - рассказал Александр Федоров сотрудник российского карантинного центра диких животных "Велес".

Кормят нового постояльца по часам. Молоко медведицы было бы идеально для иммунитета, но где его найти? Подобрали подходящую по составу сухую смесь. Выпивает он минимум пол литра в сутки - у детенышей бурого медведя быстрый обмен веществ.

"Спит он днем шикарно, а ночью истерики, как обычно у всех детей", - говорит Екатерина Матвеева сотрудник российского карантинного центра диких животных "Велес".

По ночам медвежонок долго крутится в поисках теплой медведицы. Но сотрудники центра стараются как можно реже брать его на руки. Даже имя ему не дают

Медведей, которые тянутся к людям, на волю уже не выпустить - опасно для всех. Такие есть в центре. Но 23 хищника все же обрели свободу. Судьбу сироты будет решать Росприроднадзор. И у него есть все шансы окрепнуть и однажды стать сильным хозяином северного леса.