Российские силы противовоздушной обороны сбили за последние сутки 494 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в понедельник, 16 марта, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, наряду с этим средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы украинских националистов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем MAX-канале, что средства ПВО сбили еще несколько дронов, запущенных в сторону столицы Вооруженными силами Украины. Таким образом, количество сбитых с начала суток БПЛА на подлете к Москве достигло 44.

Между тем депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".