Футболист зверски убил бизнесвумен в Москве по заданию аферистов: шокирующие подробности

Суд изберет меру пресечения в отношении 20-летнего футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в жестоком убийстве женщины в Москве. Об этом рассказали в понедельник, 16 марта, в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

14 марта в квартире одного из домов на Строгинском бульваре в Москве было найдено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями. Сейф в квартире убитой был взломан и опустошен.

Правоохранительные органы выяснили, что несовершеннолетняя дочь убитой стала жертвой телефонных мошенников — они представились сотрудниками правоохранительных органов, велели подростку открыть дверь квартиры якобы для производства оперативно-разыскных мероприятий.

Девочка послушалась, впустив в квартиру мужчину — Даниила Секача. Тот принес с собой болгарку, лом и кувалду, чтобы вскрыть сейф. Однако в это время домой вернулась хозяйка — предпринимательница Екатерина. Обвиняемый напал на потерпевшую, нанес ей множественные удары руками, а затем как минимум дважды ударил ножом. Женщина скончалась. До следующего утра Секач просидел в квартире своей жертвы и стерег ее дочь, а затем сбежал с места преступления.

Как сообщает SHOT, Даниил Секач сам оказался жертвой преступления: молодого человека ввели в заблуждение аферисты, заставив его поверить, будто он участвует в оперативных действиях. Когда при попытке вскрыть сейф мужчина сломал болгарку, ему оперативно доставили новый инструмент. Найденные в сейфе деньги и ценности Секач выбросил в окно, откуда их забрал курьер мошенников.

