Лерчек провели прижизненное патологоанатомическое исследование: сломались позвонки, повреждены кости черепа, ослепла на один глаз

В московском Гагаринском суде 16 марта проходит очередное заседание по делу блогеров Чекалиных. Артем с адвокатами прибыл в суд, а Лерчек не смогла присутствовать из-за ухудшения здоровья.

Защитники Валерии сообщили, что из-за онкологического заболевания блогер не может передвигаться. Рак дал сильные осложнения и ситуация лишь ухудшается. Лерчек страдает от страшных болей, у нее сломались позвонки, повреждены кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз, а метастазы окутали легкие и ноги.

По словам адвоката Чекалиной, Валерия испытывает "самую сильную боль, которую можно представить". В связи с этим защита просит освободить Лерчек от домашнего ареста и уголовного производства до выздоровления.

По словам защитницы, серьезное заболевание, согласно классификации болезней МКБ, освобождает от избранной меры пресечения. Из-за того, что у Лерчек диагностирован рак четвертой стадии, ей провели прижизненное патологоанатомическое исследование.

В свою очередь, возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что Валерия начала лучевую терапию. Танцор опубликовал фото, сделанное в карете скорой помощи. На кадрах Лерчек лежит на носилках, над ней склонилась убитая горем мама, на измученное лицо Эльвиры Викторовны больно смотреть.

"Сегодня начинается лучевая терапия после первой химиотерапии", — поделился Луис.

13 марта Лерчек провели первый сеанс химиотерапии, всего планируется девять сеансов. Также ей предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии.