Кремль заинтриговал в ответ на вопрос о доставке лидера Ирана в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать по существу на вопрос о том, действительно ли нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи привезли в Москву.

Ближневосточные средства массовой информации распространили сообщения о том, что Хаменеи якобы доставили в Москву 12 марта на лечение и уже прооперировали в частной клинике.

Однако официальный представитель Кремля не стал это ни подтверждать, ни опровергать, ограничившись фразой: "Подобные сообщения мы никак не комментируем" (цитата по РБК).

Ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и несколько других травм в результате бомбардировок со стороны США и Израиля. При этом во внешнеполитическом ведомстве заверили, что лидер исламской республики чувствует себя хорошо.

Однако в Соединенных Штатах распространяют слухи о том, что ранения Моджтабы Хаменеи крайне тяжелые. Министр войны США Пит Хегсет утверждал, что новый верховный лидер Ирана, сын убитого аятоллы Али Хаменени, "ранен и, скорее всего, изуродован", тогда как иранцы несут огромные потери и "в отчаянии они укрылись под землей".