Глава Удмуртии доложил Путину о развитии республики

Поддержка героев спецоперации и их семей стала одной из основных тем рабочей встречи Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Сегодня в Кремле они обсудили развитие республики.

Руководитель региона рассказал о медицинской реабилитации и трудоустройстве тех, кто вернулся с фронта. Власти заключили соглашения с десятками предпринимателей. Они берут на работу участников СВО, в том числе после тяжелых ранений, и помогают адаптироваться.

В центре внимания - социальная сфера и демография. Количество многодетных семей растёт. На третьего и последующих детей выплачивают региональный материнский капитал. Юным жителям Удмуртии стараются обеспечить комфортные условия обучения.