Глава Удмуртии доложил Путину о развитии республики

Поддержка героев спецоперации и их семей стала одной из основных тем рабочей встречи Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Сегодня в Кремле они обсудили развитие республики.
Руководитель региона рассказал о медицинской реабилитации и трудоустройстве тех, кто вернулся с фронта. Власти заключили соглашения с десятками предпринимателей. Они берут на работу участников СВО, в том числе после тяжелых ранений, и помогают адаптироваться.
В центре внимания - социальная сфера и демография. Количество многодетных семей растёт. На третьего и последующих детей выплачивают региональный материнский капитал. Юным жителям Удмуртии стараются обеспечить комфортные условия обучения.
"Благодаря вашему решению, – в прошлом году вы поддержали строительство новой школы в Устиновском районе на более чем 1000 мест, – ситуация еще улучшится. И помимо этого, у нас еще три школы в плане, тогда мы точно можем сказать, что ситуацию мы кардинально изменим", - отметил Бречалов.