Место проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определено. Об этом рассказал в понедельник, 16 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "что касается российской стороны, то мы открыты к продолжению переговорного процесса" и ждем следующего раунда переговоров.

Однако "приоритеты у американских переговорщиков другие", поскольку в свете геополитической ситуации "у них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных", отметил Песков.

В то же время Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп "настоятельно рекомендует Зеленскому пойти на сделку". Из этого "следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе" (цитаты по ТАСС).

Ранее американский лидер Дональд Трамп пренебрежительно высказался в адрес предводителя киевского режима. Пока Владимир Зеленский нахваливает свои способности и возможности в сфере противовоздушной обороны, президент США подчеркивает, что "Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана", поскольку "мы сами справляемся".

Между тем украинский политолог Олег Соскин сделал неутешительный прогноз для Украины. По его мнению, президент США Дональд Трамп может избавиться от Зеленского, чтобы ради войны с Ираном исключить необходимость помогать киевскому режиму: "Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить".