Песков высмеял санкции Украины против российских паралимпийцев

Санкции киевского режима против российских паралимпийцев — это очередные абсурдные действия. Такое мнение высказал в понедельник, 16 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в январе утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский ввел рестрикции против Паралимпийского комитета России (ПКР), а затем — и в отношении 10 российских паралимпийцев. Предводитель киевского режима обвинил их в распространении пропаганды и использовании спортивных мероприятий как площадки для оправдания "российской агрессии".

Дмитрий Песков в ответ заявил, что "нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению". Действия киевского режима, которые не способны бросить хоть какую-то тень на столь успешные выступления наших спортсменов на Паралимпиаде, подчеркнул представитель Кремля.

Также пресс-секретарь президента России рассказал, что глава государства, вне всяких сомнений, рассмотрит возможность проведения встречи с паралимпийцами, поскольку они — "наши герои".

Российский лидер Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению паралимпийской сборной и уже направил поздравления всем, кто завоевал медали Игр в Италии, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский назвал "гадким" и "неприятным" участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде. В Кремле в ответ напомнили про недопустимость политизации спорта. Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что призыв Зеленского к травле русских спортсменов — это "чудовищная нацистская риторика".