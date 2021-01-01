У Марины Хлебниковой нашли опухоль: певице требуется срочная операция

У Марины Хлебниковой выявили новообразование. Врачи настоятельно рекомендуют исполнительнице хита "Чашка кофию" провести операцию, чтобы избавиться от опухоли. Состояние певицы оценивается как тяжелое.

60-летняя Хлебникова может остаться инвалидом, если незамедлительно не преступит к лечению. Новообразование возникло в нижней челюсти. По предварительным данным, это доброкачественная опухоль, раковые клетки не выявлены, но запускать его все равно нельзя.

Если певица откажется от операции, то возникнут серьезные проблемы, такие как нарушение симметрии лица, деформация челюсти, а также проблемы с зубами. Вероятно, петь Марина больше не сможет.

Пока Хлебникова не прокомментирует эту информацию. Ранее певица сетовала, что часто о ней пускают слухи, которые совершенно не соответствуют действительности, но она уже старается не обращать на это внимания и просто делает свое дело — радует любимую публику и записывает новые песни.

Напомним, осенью 2021 года Марина Хлебникова пережила страшный пожар. Певица могла погибнуть, ведь спала, когда загорелась ее спальня. Во время происшествия дома находились дочка и внучка Хлебниковой, которые пытались попасть в спальню певицы, но та была заперта. Огонь уничтожил всю комнату, но пожарным артистку удалось спасти.