США и Израиль уже осознали ошибочность своих надежд на быструю победу над Ираном. Такое заявление сделал в понедельник, 16 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, если те, кто планировал удары по Исламской Республике Иран в разгар переговоров, что "они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они уже сейчас понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались".

Что касается перспектив этого конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, будто "Иран полностью разгромлен", однако в тот же день представитель Армии обороны Израиля заявляет, что "у нас еще впереди тысячи целей, и мы будем работать по этим целям, минимум, до Песаха", напомнил Лавров.

Политик уточнил, что это означает еще минимум три недели военных действий, "поэтому трудно прогнозировать, какие последствия этот кризис может иметь, чем он может закончиться, если сейчас немедленно не остановиться" (цитаты по ТАСС).

Ранее Сергей Лавров подчеркивал: доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, как уверяли Соединенные Штаты в обоснование своей военной операции против исламской республики, никто до сих пор не видел. У Москвы вызывают серьезные вопросы те предлоги, которыми американцы оправдывают начало операции в Иране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, напомнил про эгоцентризм Соединенных Штатов, которые думают исключительно о собственных интересах. Страны Персидского залива позволили разместить американские базы на своей территории, поскольку "наивно ожидали от них защиты", однако расчет не оправдался.